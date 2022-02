Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Brandstifter des Jobcenters stellt sich nach Fotofahndung

Duisburg (ots)

Der mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Brandstifter des Jobcenters hat sich am Freitag (25. Februar) auf der Polizeiwache Hamborn gestellt. Der Mann hatte genau eine Woche zuvor mit einem Brandbeschleuniger versucht, einen Bürocontainer des Jobcenters an der Duisburger Straße, Ecke Walther-Rathenau-Straße anzuzünden. Als Motiv gab der Leistungsempfänger an, dass es aus seiner Sicht Unstimmigkeiten mit dem Jobcenter gäbe. Der 31-Jährige wurde von den Polizisten vernommen, erkennungsdienstlich behandelt und gab eine DNA-Probe ab. Nach einer Gefährderansprache durfte er wieder nach Hause gehen.

