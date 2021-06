Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Raubüberfall auf Gärtnerei; Polizei fahndet mit allen verfügbaren Kräften; Polizeihubschrauber im Einsatz; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Neckarau (ots)

Mit allen verfügbaren Kräften, auch einem Polizeihubschrauber, fahndete am Freitagmorgen die Polizei nach noch zwei unbekannten Männern, die eine Gärtnerei im Waldgartenweg überfielen.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Raubdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim ergaben, betraten die beiden Täter die Gärtnerei am Morgen, kurz nach 08:30 Uhr. Einer der Täter soll daraufhin eine Angestellte mit einer Pistole bedroht und Bargeld in Höhe von mehreren hunderte Euro erbeutet haben. Anschließend flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Waldstücks.

Die Angestellte verständigte daraufhin die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Person 1: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, dunkle Haare. Er soll dunkle Kleidung sowie eine blaue OP-Maske getragen haben.

Person 2: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, dunkelblonde Haare. Er soll eine Jeans, helles Oberteil und eine weiße OP-Maske getragen haben.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt.

Die Ermittlungen des Raubdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim laufen derzeit von Hochtouren. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde eine Person vorläufig festgenommen. Ob dieser allerdings tatsächlich im Zusammenhang mit der Tat steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat sowie zu den Tätern und/oder deren Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Tel.: 0621/174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell