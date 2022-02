Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Holzhalterung an Jobcenter angezündet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Mann hat am Freitagmittag (18. Februar) gegen 13 Uhr eine hölzerne Klimaanlagenhalterung am Jobcenter an der Duisburger Straße angezündet. Als ihn ein Mitarbeiter (63) dabei erwischte, spritzte er einige Tropfen brennbarer Flüssigkeit aus einer Flasche auf ihn. Anschließend rannte der Unbekannte davon. Der 63-Jährige kam mit einer Augenreizung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Arbeitskollegen konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandstifter aufgenommen und Zeugen befragt. Hinweise zum Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

