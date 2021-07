Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Maschinenhalle

Plettenberg (ots)

In der Ortslage "Gern" waren in der Nacht zu Dienstag Einbrecher aktiv. Sie drangen in die Maschinenhalle eines Hofes ein, in dem sie die Scheibe eines Fensters einschlugen. Anschließend entwendeten sie mehrere Motorsäge, Elektrogeräte du Werkzeuge. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill)

