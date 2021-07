Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen 150 Liter Diesel

Altena (ots)

Aus einem LKW mit Sattelauflieger sind in der Nacht zu Dienstag 150 Liter Diesel verschwunden. Das Gespann stand an der Ihmerter Straße auf einem unbeleuchteten Parkplatz rechtsseitig der L683. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl, als er die Fahrt angetreten hatte. Bei der Nachschau bemerkte er, dass auch der Tankdeckel für das Hydrauliköl fehlte. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen. (dill)

