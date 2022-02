Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Raubüberfall auf 83-Jährige - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag (18. Februar, 13 Uhr) eine 83-Jährige auf der Mainstraße ausgeraubt. Die Frau war in Höhe der Hausnummer 49 unterwegs, als ihr der Mann plötzlich von hinten gegen den Kopf schlug. Die Seniorin stürzte zu Boden; der Räuber riss ihre schwarze Handtasche weg und flüchtete in die Lippestraße in Richtung Innenhafen. Die Frau wurde dabei augenscheinlich nicht verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort ab.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Überfall oder auch den Mann beobachtet haben. Die 83-Jährige beschreibt ihn wie folgt: Er war etwa 1,85 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und trug ein gelbes Kleidungsstück, das sie nicht näher beschreiben konnte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

