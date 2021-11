Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei stellt mangelhafte Beleuchtung an Fahrrädern von Schülern fest

Rastow (ots)

Am Donnerstagmorgen kontrollierte die Polizei im Bereich einer Grundschule in Rastow die Beleuchtung an Fahrrädern von Schülern und stellte in kurzer Zeit mehrere Verstöße fest. Innerhalb einer Stunde wurden 17 Fahrräder beanstandet, an welchen das Licht defekt oder gar nicht vorhanden war. Einige Schüler hatten ihr vorhandenes Licht schlichtweg nicht eingeschaltet. In zwei Fällen mussten Mängelberichte ausgestellt werden. Aufgrund der dunklen Jahreszeit und der im Oktober durchgeführten Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" mit dem Fokus auf Lichttechnische Einrichtungen (wir informierten), appelliert die Polizei wiederholt auch an Eltern, auf einen verkehrssicheren Zustand der Fahrräder ihrer Kinder zu achten. In den nächsten Wochen möchte die Polizei weitere Kontrollen im Bereich von Schulen durchführen, um dafür zu sorgen, dass die Schüler auf ihrem Schulweg sicher ankommen.

