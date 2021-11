Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrer vom Kleinkraftrad bei Unfall leichtverletzt

Goldberg (ots)

Am frühen Montagabend kam es in Goldberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades leichtverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen ist ein PKW beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad kollidiert. Infolgedessen stürzte der Jugendliche und verletzte sich am Bein. Das 15-jährige deutsche Unfallopfer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

