Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hoher Sachschaden beim Brand eines PKW

Holthusen (ots)

Beim Brand eines PKW kam es am Samstagnachmittag in Holthusen zu erheblichen Sachschäden. Dabei wurden das Fahrzeug als auch ein Carport zerstört. Nachbarn stellten zunächst das unter einem Carport qualmende Fahrzeug fest und riefen daraufhin die Feuerwehr. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus Stralendorf, Holthusen, Pampow und Schwerin mit über 30 Einsatzkräften. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten PKW als auch Carport bereits in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch den Löscheinsatz verhindert werden. Dennoch ist die Hausfassade und ein Fenster durch Ruß und die Hitzeentwicklung beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

