Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto prallte gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Zölkow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Kladrum und Kossebade ist am Montagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 39-jährige Fahrer kam ersten Erkenntnissen zufolge kurz vor 06 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW von der Fahrbahn ab, überfuhr anschließend eine Verkehrsinsel und prallte in weiterer Folge mit dem Auto gegen einen Baum. Dabei erlitt das Unfallopfer unter anderem eine Kopfverletzung. Der Mann ist anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell