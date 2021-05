Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Uneinsichtiger ohne MNS in Regionalbahn

Freiburg (ots)

Ein 34-Jähriger, der ohne Mund-Nasen-Schutz (MNS) in einer Regionalbahn unterwegs war, zeigte sich gegenüber einer Streife der Bundespolizei völlig uneinsichtig, beleidigte diese und konnte nur unter Anwendung körperlicher Gewalt aus dem Zug geholt werden.

Am Mittwochnachmittag wurde die Bundespolizei über einen betrunkenen Fahrgast in einer Regionalbahn informiert, der diese nicht verlassen würde. Am Hauptbahnhof Freiburg begab sich eine Streife der Bundespolizei zum entsprechenden Zug und wurde von einem Fahrgast auf den Mann aufmerksam gemacht. Dieser trug keinen MNS, soll gehustet und die Füße auf der Sitzbank gehabt haben. Der 34-Jährige wurde daraufhin durch die Streife angesprochen, was dieser zunächst ignorierte. Auf erneute Ansprache gab er lediglich an keine MNS tragen zu müssen und reagierte uneinsichtig. Trotz mehrfacher Nachfrage konnte der Mann kein Attest vorlegen und wies sich gegenüber der Streife nicht aus. Stattdessen zeigte der kanadische Staatsangehörige sich weiter uneinsichtig und beleidigte die Streife. Zur Durchsetzung der Identitätsfeststellung und der Entfernung aus dem Zug musste die Streife einfache körperliche Gewalt anwenden. Auf der Dienststelle konnte bei einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle ein Wert von 2,8 Promille ermittelt werden. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell