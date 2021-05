Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zug überfährt Einkaufswagen

Schwenningen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Unfall beim Bahnhof Schwenningen, bei dem ein Zug mit einem im Gleis stehenden Einkaufswagen kollidierte und diesen überfuhr. Durch den Unfall war der Zug nicht mehr fahrbereit und die Strecke war für über eineinhalb Stunden gesperrt.

Am Montagabend, den 24. Mai 2021 um kurz nach 20 Uhr kollidierte ein Zug der SWEG auf der Strecke Rottweil - Villingen, kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Schwenningen mit einem im Gleis stehenden Einkaufwagen und überfuhr diesen. Durch den Unfall wurde die Hauptluftleitung des Zuges beschädigt, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Erst nach Eintreffen eines weiteren Zuges konnte der beschädigte Zug in den Bahnhof Schwenningen gezogen und den acht Fahrgästen der Ausstieg ermöglicht werden. Die Fahrgäste wurden durch den Unfall und die eingeleitete Schnellbremsung nicht verletzt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Die eingleisige Strecke war bis 21:45 Uhr gesperrt, wodurch es zu Verspätungen und einem Teilausfall kam. Die Maßnahmen vor Ort wurden durch Kräfte des Polizeipräsidiums Konstanz durchgeführt.

Durch Zeugen konnten fünf Kinder (drei Jungen und zwei Mädchen) wahrgenommen werden, die aus dem Bereich der Unfallstelle wegrannten. Es besteht der Verdacht, dass die Kinder den Einkaufswagen in den Gleisbereich gestellt haben könnten. Ebenso könnten sie als Zeuginnen und Zeugen in Betracht kommen.

Die Bundespolizei hat wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein Strafverfahren eingeleitet. Personen, die den Unfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder die Angaben zu den fünf Kindern machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter 07628 8059 - 0 zu melden.

