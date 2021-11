Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW überschlug sich - Fahrer schwer verletzt

Vellahn (ots)

Auf der B5 bei Vellahn hat sich am Mittwochmorgen ein PKW überschlagen. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Zuvor war der 54-jährige deutsche Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kam anschließend auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der schwer verletzte Autofahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen, an der auch die örtliche Feuerwehr beteiligt war, musste die B5 an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.

