Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl einer Geldbörse auf Supermarktparkplatz

Rhens (ots)

Am 28.05.2021 gegen 09:00h kam es auf dem Parkplatz der Supermarktfiliale Lidl Rhens zu einem Handtaschendiebstahl. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche mit der darin befindlichen Geldbörse im Einkaufswagen liegen gelassen, während sie ihre Einkäufe in ihren PKW lud. Hierbei wurde sie von einem Mann auf einen vermeintlichen Schaden am Vorderreifen aufmerksam gemacht. Als sich die Geschädigte den Schaden ansah, entwendete der Mann das Portemonnaie aus der Handtasche und rannte davon. Die Geschädigte folgte diesem noch bis zu dem dort befindlichen Getränkemarkt "Cash". Dort stieg der Täter in geparkten grauen PKW und verließ die Örtlichkeit in Richtung Koblenz. Ein Kennzeichen oder Fahrzeugtyp konnte die Geschädigte nicht nennen. Der Mann soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein. Hatte eine schmale Figur, dunkle Haare. Trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen des Sachverhalts sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell