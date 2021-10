Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Falsche Polizeibeamte in Sulingen aufgetreten ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Sulingen - Verden

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen?

Falsche Polizeibeamte (Foto)

Bereits am Freitag, 23.07.2021, erhielt ein 81-jähriger Geschädigter aus Sulingen in den Abendstunden den Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Unter der bekannten Legende, eine rumänische Einbrecherbande sei in Sulingen unterwegs, man habe seinen Namen auf einer sichergestellten Liste gefunden, seine Wertsachen seien nicht mehr sicher, verschafften sich zwei Männer Zugang zur Wohnung des Geschädigten.

Der Geschädigte übergab den Tätern Schmuck, mehrere Ringe, eine Halskette und eine Breitling-Uhr, eine umfangreiche Münzsammlung sowie eine EC- und Kreditkarte, jeweils mit PIN. Zur Schadenshöhe liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Täter können von dem Geschädigten nur sehr vage beschrieben werden. Beide Personen sollen ca. 30-40 Jahre alt gewesen sein, ca. 170-175 cm groß, der eine mit rötlich-blondem Haar, der andere hatte dunkles Haar. Zumindest der Wortführer sprach hochdeutsch.

Die Mastercard des Geschädigten wurde am selben Tag um 23:59 Uhr am Geldautomaten der Kreissparkasse Verden, Große Straße 100, eingesetzt. Die videografierte Person trägt ein hochwertiges Baseball Cap mit der kanadischen Flagge und dem Schriftzug "FUCK ALL BUT THE FLAG". Ausserdem trägt die Person eine schwarze (Motorrad-) Lederjacke. Auch wenn das Gesicht der Person durch die Mund-Nasen-Bedeckung nicht zu sehen ist, kann man erkennen, dass es sich um eine stark behaarte, männliche Person mit einem dunklen Dreitagebart gehandelt hat.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diepholz, Tel. 05441-9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell