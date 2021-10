Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Auffahrunfall mit hohem Schaden in Diepholz - Automaten in Milchtankstelle in Hüde aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Diepholz

Auffahrunfall

Ein Schaden von über 10000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 17.40 Uhr in Diepholz, Auf dem Esch, entstanden. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer hatte zwei vor ihm haltende Pkw übersehen und war aufgefahren. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer musste als Linksabbieger anhalten. Der nachfolgende 37-jährige Pkw-Fahrer hielt ebenfalls. Durch den Auffahrunfall wurde der 37-jährige Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Hüde

Einbruch in Milchtankstelle

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 09.30 Uhr, zwei Geldkassetten einer Milchtankstelle in Hüde, Um Die Hah, gewaltsam aufgebrochen. Die Täter hatten Automaten in der Milchtankstelle ebenfalls gewaltsam geöffnet und die Kassetten entnommen. Mit dem Inhalt der Geldkassetten, Wechselgeld, flüchteten die bislang Unbekannten.

Weyhe

Verkehrsunfall

Am Dienstag um 12:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in der Brinkumer Straße in Weyhe-Leeste. Ein 19-jähriger Stuhrer befuhr die Brinkumer Straße mit seinem Transporter. An der Einmündung Im Sande übersah er die vorfahrtberechtigte Ford-Fahrerin aus Weyhe, welche schon teilweise auf der Fahrbahn der Brinkumer Straße stand. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von 4500 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

