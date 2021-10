Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kollision mit Wildschwein auf der B 69 - Portemonnaie Diebstähle in Weyhe ---

Diepholz (ots)

Diepholz

Begegnung mit Wildschwein

Eine unfreiwillige Begegnung mit einem Wildschwein endete gestern für einen 18-jährigen Pkw-Fahrer an einem Baum. Gegen 21.30 Uhr befuhr der 18-Jährige mit seinem Pkw die B 69, als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief. Der 18-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Hierdurch geriet der Pkw ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der 18-jährige Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Der Pkw des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 25000 Euro.

Weyhe

Portemonnaie Diebstähle

Am Montagmittag kam es in Weyhe zu gleich zwei Diebstählen von Portemonnaies. In der Zeit zwischen 12.00 und 12.30 Uhr haben Unbekannte einer Frau im Tedi, Kleine Heide, und einer Frau im Lidl, Alte Hauptstraße, jeweils das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet. Neben Bargeld erbeuteten die Täter auch diverse Ausweispapiere. Die Polizei rät Wertsachen wie Portemonnaie oder Brieftasche möglichst direkt am Körper zu tragen. Außen in einer Jacke, oder gar im Einkaufswagen, bietet es Dieben eine gute Gelegenheit zum unbemerkten Diebstahl.

Stuhr

Einbruch in Baucontainer

In dem Zeitraum von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Baucontainer in der Bergiusstraße in Stuhr. Bislang unbekannte Täter hebelten dazu die Metalltür des Baucontainers auf und entwendeten dort zwei Metallleitern sowie zwei Kabeltrommeln. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 entgegen.

Syke-Henstedt

Pedelec Diebstahl

Obwohl das Elektro-Fahrrad verschlossen im Schuppen eines Anwohners der Henstedter Straße stand, wurde es entwendet. Das Fahrrad der Marke Focus hat einen Wert von ca. 2500 Euro und wurde in der Zeit vom 04. Bis 18. Oktober gestohlen.

Twistringen

Pedelec Diebstahl

Am Samstag wurde in der Zeit von Mitternacht bis 1.00 Uhr ein vor der Gaststätte "Forum" verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Victoria entwendet. Das Rad hat einen Wert von ca. 2300 Euro. Wer in der Zeit etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Twistringen unter 04243 / 970570 zu informieren.

Twistringen

Diebstahl Fahrrad (Foto)

Am Samstag in der Zeit zwischen 16.20 Uhr bis 22.215 Uhr haben Unbekannte ein Fahrrad Am Bahnhof in Twistringen entwendet. Das Rad war mit einem Zahlen Kettenschloss gesichert im Fahrradstand untergestellt. Das Mountainbike der Marke Conway ist silber / blau (siehe Foto). Hinweise auf den Verbleib des Rades nimmt die Polizei Twistringen unter 04243 / 970570 entgegen.

Bruchhausen-Vilsen

Schaukasten beschädigt

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 11.00 Uhr, wurde die Glasscheibe des Bekanntmachungs-Kastens an der Vilser Kirche zerstört. Vermutlich wurde die Scheibe mit einem Ziegelstein zerstört. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252 / 938250 zu informieren.

