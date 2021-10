Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 17.10.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz und PK Weyhe --- Fehlanzeige ---

PK Sulingen

+++ Sulingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter alkoholischer Beeinflussung +++

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, kontrollierten die Beamten des PK Sulingen einen amtsbekannten Pkw aus Leer. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, einem 33-jährigen Sulinger, wurde festgestellt, dass dieser den Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Zudem wurde festgestellt, dass dieser unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,90 Promille. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus Sulingen eine Blutprobe entnommen und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

PK Syke

Twistringen - Versuchter Einbruchdiebstahl in Autoteilehandel In der Zeit von Donnerstag, 14.10.2021, 17.00 Uhr bis Samstag, 16.10.2021, 16.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Autoteilehandel an der Lindenstraße in 27239 Twistringen. Es wurde augenscheinlich kein Diebesgut erlangt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500,- Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Twistringen (04243/970570) sowie der Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

Twistringen - Fahren unter Alkoholbeeinflussung Am Sonntag, den 17.10.2021, gegen 00.15 Uhr, befuhr ein 29-jähriger aus Twistringen mit seinem Pkw die Große Straße in Twistringen, obwohl er unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,77 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Twistringer untersagt. Zudem wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 16.10.2021, gegen 23.30 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte weibliche Person mit ihrem Pkw VW Passat den Affendorfer Weg aus Richtung Bruchmühlen kommend in Richtung Heithüsen in 27305 Bruchhausen-Vilsen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Im Anschluss entfernte sie sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bruchhausen-Vilsen (04252/938250) oder der Polizei Syke (04242/9690) in Verbindung zu setzen.

Falls weitere, pressrelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell