Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Seniorenheim, Streitigkeiten, Verkehrsunfälle, Schüsse mit Schreckschusspistole

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Großeinsatz im Seniorenheim

Aufgrund eines Brandes am frühen Donnerstagmorgen ist es in einem Nürtinger Seniorenheim zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte gekommen. Nachdem gegen 4.20 Uhr die Brandmeldeanlage auslöste und weitere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle eingingen, rückten die Rettungskräfte in die Kißlingstraße aus. Bei deren Eintreffen konnten offene Flammen auf einem Balkon im 4. Stock, sowie starker Rauch in der dazugehörigen Wohnung und im kompletten Stockwerk festgestellt werden. Der Feuerwehr, die mit 13 Fahrzeugen und 103 Einsatzkräften vor Ort war, gelang es, ein Ausbreiten des Brandes über die betreffende Wohnung hinaus zu verhindern. Somit mussten ausschließlich die Bewohner des 4. Stockwerkes, in dem sich Mitarbeiterwohnungen befinden, evakuiert werden. Die in den darunterliegenden Stockwerken betreuten Bewohner des Seniorenheims konnten in ihren Zimmern verbleiben. Der Rettungsdienst, der mit 31 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften am Brandort war, musste die 26-jährige Wohnungsinhaberin und deren gleichaltriger Mitbewohner, die beide eine Rauchgasvergiftung erlitten, versorgen und zur Überwachung in ein Klinikum einliefern. Die Polizei war mit über einem Dutzend Streifenwagenbesatzungen im Einsatz, sperrte die angrenzende Rümelinstraße und nahm die Ermittlungen zur Brandursache, zu der noch keine näheren Angaben gemacht werden können, auf. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt. Die betroffene Wohnung wurde unbewohnbar und es entstand durch den Brand und die starke Verrußung ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro.

Deizisau (ES): Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Sirnauer Straße ist es am Mittwochmittag gegen 14.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz wegen einer vermeintlichen Schlägerei gekommen. Zunächst wurde durch einen Zeugen über Notruf mitgeteilt, dass es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Bewohnern gekommen sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein 40-jähriger Gambier, der sich bereits am Vormittag verhaltensauffällig gezeigt hatte, mit einem Messer in seinem Zimmer eingeschlossen hatte. Nach mehrfacher Aufforderung durch die eingesetzten Polizeibeamten verließ der 40-Jährige schließlich sein Zimmer und legte das Messer weg. Bei der folgenden Sachverhaltsaufnahme zeigte er sich jedoch zunehmend aggressiv und versuchte, an das abgelegte Messer zu gelangen, weshalb er zu Boden gebracht wurde. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte gab er an, in der vergangenen Nacht durch drei ihm unbekannte Männer geschlagen worden zu sein. Auslöser für den aktuellen Polizeieinsatz sei jedoch nur eine verbale Auseinandersetzung mit zwei weiteren Bewohnern gewesen. Der Polizeiposten Plochingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Köngen, B 313 (ES): Auffahrunfall - 1 Verletzter, größerer Sachschaden

Zu einem Unfall mit größeren Folgen ist es am Mittwochnachmittag auf der B 313 auf Höhe Köngen gekommen. Ein 31-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 16.35 Uhr die B 313 in Richtung Plochingen auf dem linken Fahrstreifen. Wegen einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachung reduzierte er seine Geschwindigkeit, was ein ihm folgender 40-jähriger BMW-Fahrer zu spät bemerkte und mit großer Wucht auf den Audi auffuhr. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es in Fahrtrichtung Plochingen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ammerbuch (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist es am späten Mittwochnachmittag um 17.00 Uhr auf der K 6919 von Entringen in Richtung Reusten zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Der 18-jährige Mercedes-Fahrer aus Ammerbuch verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Hierbei beschädigte er mehrere Leitpfosten. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde leicht verletzt. Er konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde anschließend vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Balingen (ZAK): Mit Schreckschusspistole hantiert

Ein 25-jähriger Mann hat am frühen Donnerstagmorgen mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 2.00 Uhr in einer Wohnung in Weilstetten zum Streit zwischen insgesamt drei Beteiligten im Alter von 20, 24 und 25 Jahren, in dessen Verlauf der Älteste mehrere Schüsse abgab. Der Mann flüchtete mit seinem Pkw und wurde wenig später im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife samt geladener Waffe gestellt und vorläufig festgenommen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Albstadt (ZAK): Radfahrer übersehen und leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen ist ein 55-jähriger Radfahrer nach einem Unfall am Mittwochnachmittag, gegen 14.05 Uhr, in eine Klinik gebracht worden. Zu dem Unfall kam es, als ein 33-Jähriger mit seinem VW Polo die Bühlstraße entlangfuhr und in die Silberburgstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah er den Radfahrer, welcher über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 2.100 Euro.

