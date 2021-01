Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Lkw

Kaiserslautern (ots)

Einen Diebstahl aus seinem Lkw hat ein am Montagvormittag angezeigt. Demnach haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11 Uhr und 14.45 Uhr, in der Lassallestraße ein Fach in der Mittelkonsole aufgebrochen und Bargeld im dreistelligen Bereich gestohlen.

Der Lkw-Fahrer war sich sicher, den Wagen während dem Be- und Entladen abgeschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

