Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Blitzgewitter

Rhodt (ots)

137 Autofahrer missachteten gestern Mittag in der Weinstraße die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h und werden in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle bekommen. Während 80 Autofahrer aus Richtung Edenkoben zu schnell in den Ort fuhren, waren 57 Verkehrsteilnehmer zu schnell Orts auswärts. Die Polizei wird in diesem Bereich ihre Kontrollen intensivieren, weil insbesondere Kinder zu Schulbeginn und -ende unterwegs sind. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass es sich gerade bei Kindern um verkehrsschwache Personen handelt. Deren Schutz liegt vordringlich in der Verantwortung der Erwachsenen!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell