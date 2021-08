Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte beschädigen den Sicherheitszaun am Kraftwerk Weisweiler

Eschweiler/ Weisweiler (ots)

Letzte Nacht (10.08.2021) gegen 01.30 Uhr erhielt die Polizei über den RWE- Werkschutz Kenntnis von einer Sachbeschädigung am Kraftwerk in Weisweiler. Auf einer Überwachungskamera waren außerhalb des Geländes mehrere Personen am Sicherheitszaun erkannt worden. Die Beamten stellten an der Stelle ein ca. 1,5 x 0,5 m großes Loch im Maschendrahtzaun fest. Aufgrund des starken und dornigen Bewuchses hinter dem Zaun und keinen feststellbaren Spuren konnte ein Betreten des Geländes ausgeschlossen werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen nach den Tatverdächtigen, auch mit Polizeihunden, verliefen ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Reparatur des Zaunes und die Sicherung des Geländes übernahm RWE. (pw)

