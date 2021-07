Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Wildeshausen +++ Diebe stehlen Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 26. Juli 2021, gegen 00:55 Uhr, gelangten unbekannte Täter über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in ein Wohnhaus in der Straße Immenthun.

Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten den Fahrzeugschlüssel eines BMW.

Im Anschluss fuhren die Täter mit dem auf dem Grundstück stehenden, schwarzen BMW 525d, Baujahr 2003, davon.

Die Schadenshöhe wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

