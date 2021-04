Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg: 43-jähriger Autofahrer fuhr Schlangenlinien - Führerschein sichergestellt

Wachtberg (ots)

Zu mehreren Beinaheunfällen soll es am Montagmorgen (26.04.2021) auf der Pecher Landstraße (L 158) und auf der Straße Am Wachtbergring gekommen sein. Ein Zeuge hatte der Einsatzleitstelle der Bonner Polizei gegen 06:50 Uhr einen Kleinwagen gemeldet, dessen Fahrer das Fahrzeug in Schlangenlinien steuerte. Dabei soll der Wagen unter anderem mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein, so dass andere Autofahrer hätten anbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h sei der Wagen teilweise in Schrittgeschwindigkeit gefahren. In der Ortslage Niederbachem konnte eine Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg das Fahrzeug anhalten. Ein Atemalkoholvortest bei dem 43-jährigen Fahrer ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Den Führerschein musste der 43-Jährige abgeben.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen und insbesondere die Autofahrer, die der 43-Jährige am Montagmorgen gefährdet haben soll.

