Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Falsche Wasserwerker erbeuten Geldbörse +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Falsche Wasserwerker der Stadtwerke haben am Montag, 26. Juli 2021, einen Diebstahl zum Nachteil eines 89-Jährigen in Delmenhorst begangen.

Gegen 10:35 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür im Bürgerkampsweg in Delmenhorst. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu müssen, verschaffte sich der Mann Zutritt zur Wohnung und lenkte den 89-jährigen Bewohner im Badezimmer ab. Vermutlich betrat in dieser Zeit ein weiterer Täter die Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Dabei konnte eine Geldbörse mit Bargeld und weiteren Zahlungsmitteln als Inhalt entwendet werden. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 700 Euro geschätzt.

Den Diebstahl bemerkte der Bewohner etwa fünfzehn Minuten später. Bei der Schilderung des Sachverhaltes konnte er den Mann, der sich Zutritt verschaffte, grob beschreiben. Er war:

- ca. 25 - 35 Jahre alt - ca. 170 cm groß - vollschlank - braune Haare - bekleidet mit hellgrauer Latzhose

Der Mann soll sich zu Fuß in Richtung Heidkruger Weg entfernt haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der 04221/1559-0 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

