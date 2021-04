Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll verhindert Einfuhrschmuggel von mehr als dreißig Kilogramm Drogen aus Frankreich

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Rund sechzehn Kilogramm Amphetamin, neun Kilogramm Ecstasy und 5,5 Kilogramm Kokain fand eine Kontrollstreife des Hauptzollamts Lörrach am Ostersamstag im Transporter eines 48jährigen Freiburgers, der über die oberhalb von Sasbach am Kaiserstuhl gelegene Rheinbrücke aus Frankreich nach Deutschland eingereist war.

Das Fahrzeug wurde an einer mobilen Kontrollstelle auf der L 113 nahe der Rheinbrücke angehalten und der Fahrer nach mitgebrachten verbrauchsteuerpflichtigen oder Einfuhrbeschränkungen unterliegenden Waren und Barmitteln im Wert von 10.000 Euro oder mehr befragt. Er habe nichts dabei, gab der Mann an, er käme aus Belgien und sei auf der Heimfahrt nach Freiburg. Die im Fahrzeug aufgefundene Zigarettenschachtel mit niederländischer Beschriftung habe ihm schon vor längerer Zeit ein Bekannter mitgebracht. Rauschgiftspürhund "Quincy" allerdings verhielt sich beim anschließenden Abschnüffeln des Fahrzeugs am Reserverad, das am Fahrzeugboden unter dem Kofferraum angebracht war, auffällig. Die Zöllner stellten fest, dass sich im Rad weder Luft befand noch eine Felge montiert war. Unter der Radkappe schließlich befanden sich 25 Pakete mit Tabletten und Pulver befüllt, mutmaßlich verschiedene Betäubungsmittel.

Der Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen, sein Fahrzeug und die aufgefundenen Drogen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernahmen die Kollegen des Zollfahndungsamts Stuttgart, der Beschuldigte befindet sich auf Anordnung des zuständigen Amtsrichters in Untersuchungshaft.

