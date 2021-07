Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Fahrschule +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag, 27. Juli 2021, gegen 0:15 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Richtstraße einzubrechen.

Sie warfen mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe ein, konnten allerdings nicht weiter in das Objekt eindringen und flüchteten vom Tatort.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

