Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannter Täter raubt E- Bike - Zeugen gesucht

Aachen (ots)

Gestern Abend (08.08.2021) gegen 21.20 Uhr raubte ein Unbekannter einem 59- jährigen Mann das E- Bike, welches dieser die Harscampstraße entlang gehend, neben sich herschob. Der Tatverdächtige hatte sich zur Tatzeit einfach zum Geschädigten gesellt, ihn belanglos angesprochen und war eine kurze Zeit mit ihm gegangen. Unvermittelt habe er dann dem E- Bike- Besitzer jedoch einen Schlag in den Nacken gegeben. Der 59- Jährige kam dadurch zu Fall und wurde leicht verletzt. Dies nutzte der Tatverdächtige, nahm das Fahrrad an sich und fuhr in Richtung Hauptbahnhof davon. Für seine Flucht musste er allerdings komplett auf seine Muskelkraft setzen- denn den Akku des Bikes hatte der Geschädigte noch in Verwahrung.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Europäisches Erscheinungsbild, ca. 1,65 m groß, Mitte zwanzig. Er trug zur Tatzeit einen Drei- Tage- Bart und war dunkel, mit einem schwarzen Kapuzenpullover, bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu Bürodienstzeiten unter der 0241/ 9577 - 31501 oder außerhalb unter der 0241 / 9577 - 34210 zu melden. (pw)

