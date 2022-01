PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkaufsautomaten aufgebrochen +++ Alkoholisierter Fahrer ertappt +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Verkaufsautomaten aufgebrochen,

Waldems, Bermbach, Kreuzhecker Hof, Donnerstag, 27.01.2022, 18:30 Uhr bis Freitag, 28.01.2022, 04:50 Uhr,

(mh) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter Verkaufsautomaten mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen beim Kreuzhecker Hof in Bermbach aufgebrochen. Die Einbrecher hebelten die Automaten auf und entwendeten Münzgeld in unbekannter Höhe. An den Geräten entstand Sachschaden in Höhe von 800EUR. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Alkoholisierter Fahrer ertappt,

Freitag, 28.01.2022, 01:50 Uhr, Rüdesheim, Grabenstraße,

(mh) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Grabenstraße in Rüdesheim ein alkoholisierter Autofahrer durch die Polizei kontrolliert. Die Beamten stellten dabei mittels eines freiwilligen Atemalkoholtests einen Promillewert von 2,06 fest. Der 42-jährige Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme auf eine Dienststelle gebracht, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

3. Aktueller Blitzerreport,

Rheingau-Taunus-Kreis,

(mh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

