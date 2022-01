PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Leichtverletzte bei Verkehrsunfallflucht +++ Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall +++ Scheiben eines Hospizes eingeworfen +++ Fünf PKW beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Leichtverletzte bei Verkehrsunfallflucht, Waldems, Zwischen Niederems und Reichenbach, Ortseinfahrt Reichenbach, Dienstag, 25.01.2022, 15:45 Uhr,

(mh) Am Dienstagnachmittag ist es an der Ortseinfahrt Reichenbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer Verletzten gekommen. Ein derzeit unbekannter LKW verließ Reichenbach in Richtung Niederems, als er laut Zeugenaussagen auf die Gegenspur kam. Eine dort fahrende 49-Jährige musste mit ihrem Chrysler bremsen, ihr fuhr dann ein hinter ihr fahrender Audi A3 auf. Der LKW, welcher mit keinem Fahrzeug kollidiert war, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen LKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Nummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall, Niedernhausen, Schöne Aussicht, Dienstag, 25.01.2022, 22:00 Uhr,

(mh) Am Dienstagabend ist es in der Straße "Schöne Aussicht" in Niedernhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann war in seinem Opel Corsa unterwegs, als er auf die Gegenspur geriet und mit einem dort fahrenden BMW kollidierte. Bei der Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife stellte sich dann heraus, dass der 50-Jährige stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 3,1 Promille. Der Mann wurde zwecks Blutentnahme aufs Revier gebracht, ihn erwartet nun eine Verkehrsstrafanzeige.

3. Scheiben eines Hospizes eingeworfen,

Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, Freitag, 21.01.2022, 15:30 Uhr bis Montag, 24.01.2022, 10:30 Uhr,

(mh) In der Zeit zwischen Freitag und Montag hat ein oder mehrere unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Hospizes in der Aarstraße in Taunusstein eingeworfen. Die Täter verursachten dadurch einen geschätzten Sachschaden von 2.000EUR und flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Fünf PKW beschädigt,

Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Straße, Dienstag, 25.01.2022, 12:45 Uhr bis 16:20 Uhr,

(mh) Am Dienstagnachmittag haben unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Rudolf-Höhn-Straße in Bad Schwalbach beschädigt. Insgesamt wurden fünf PKW mit einem spitzen Gegenstand an den Seiten zerkratzt, bei einem der Fahrzeuge wurden zudem zwei Reifen zerstochen. Es entstand so Schaden in Höhe von geschätzten 3000EUR.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Zeuginnen der Tat, sich mit ihren Beobachtungen an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden. Diese ist telefonisch unter der Nummer (06124) 7078-0 erreichbar.

