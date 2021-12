Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kaninchen getötet

Hildesheim (ots)

Hildesheim -(th) Am Samstagmittag (04.12.21) wurde der Betreiber des Hotels/ Gaststätte Brockenblick in Hildesheim von einem Besucher darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Kaninchen tot in einem zum Hotel gehörenden kleinen Gehege liegen würden. Der Hotelbetreiber hatte die beiden Tiere (Zwergwidderkaninchen) in einem Freilaufgehege mit Maschenzaun und kleinen Ställen untergebracht. Die Anlage sei für seine Gäste, aber auch für Spaziergänger, frei zugänglich. Der Zaun des Geheges war beschädigt und die Tiere offensichtlich gewaltsam getötet worden. Der Geschädigte hat seine Tiere am Freitagabend gegen 20 Uhr noch versorgt, zu diesem Zeitpunkt ist ihm nicht Ungewöhnliches aufgefallen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-0 entgegen.

