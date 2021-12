Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen, - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Algermissen (fra), Marktstraße

Am 03.12.2021 in der kurzen Zeit zwischen 13:30 Uhr und 13:35 Uhr wurde in der Marktstraße Höhe Hausnummer 6 in Algermissen ein weißer VW Transporter beschädigt. Während der Fahrer des weißen Transporters Pakete auslieferte, beschädigte ein bislang unbekannter Pkw beim Vorbeifahren den linkseitigen Außenspiegel, welcher durch die Berührung abbrach. Der Fahrer des Pkws entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Pkw oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter folgender Telefonnummer zu melden: 05066-985-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell