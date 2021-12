Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spiegel-Unfall

Hildesheim (ots)

Sibbesse: Auf der L485 zwischen Diekholzen und Sibbesse trafen sich zwei entgegenfahrende PKW an den linken Außenspiegeln. An dem Ford eines 37-Jährigen aus Hildesheim entstand dabei am Freitag (03.12.) um 07.25 Uhr ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der andere, unbekannte Beteiligte fuhr unbeirrt weiter in Richtung Diekholzen. Die Polizei in Alfeld, Tel. 05181/9116-115, bittet um Zeugenhinweise.

