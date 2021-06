Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer kollidieren miteinander

Hatzenbühl (ots)

Am Sonntag, den 13.06.2021, gegen 11:55 Uhr, befuhren zwei aus Kandel stammende Motorradfahrer hintereinander die L 549 von Kandel in Richtung Rheinzabern. Nach bisherigen Erkenntnissen verringerte wohl der vorausfahrende 24-jährige Biker die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges, was den nachfolgenden 56-jährigen Motorradfahrer veranlasste, ein Überholmanöver einzuleiten. Bei diesem Fahrmanöver scheint es zu einer Berührung zwischen den Krädern gekommen zu sein, wodurch beide Fahrer stürzten. Bei dem Sturz zog sich der 24-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu, der 56-jährige Fahrer verletzte sich schwerwiegender und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Motorrädern entstanden jeweils Totalschäden in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 20 000 Euro.

