Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090621-424: Radfahrer nach Sturz im Wald schwer verletzt

Wiehl (ots)

Bei einem Sturz am Dienstag (8. Juni) im Wald westlich der Weiershagener Straße verletzte sich ein 43-jähriger Radfahrer aus Gummersbach so schwer, dass er in ein Krankhaus eingeliefert werden musste. Der Gummersbacher, der einen Vollvisierhelm trug, fuhr um 19.23 Uhr mit zwei Freunden durch ein Waldgebiet, als er das Gleichgewicht verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit dem Krankenwagen in eine Kölner Klinik gebracht wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell