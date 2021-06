Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Vorfahrt genommen und Unfall verursacht - Zeugen gesucht!

Herxheim (ots)

Am 12.06.2021 gegen 14:00 Uhr nahm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem dunkelfarbenen VW Golf dem Geschädigten im Bereich des Waldstadions in Herxheim die Vorfahrt. Als Folge des Ausweichens prallte der Geschädigte hierbei auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Eines der Fahrzeuge erlitt hierdurch Totalschaden. Der Fahrer des Golfs flüchtete von der Örtlichkeit. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachteten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

