Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76889 Steinfeld - Pizzaautomat aufgebrochen

76889 Steinfeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 13.06.2021, gegen 03:15 Uhr brachen unbekannte Täter einen Pizzaautomaten in der Unteren Hauptstraße in Steinfeld auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten. Durch Zeugen wurden die 3 männlichen Täter noch beim Wegrennen vom Tatort beobachtet. Danach stiegen sie in einen in der Gartenstraße abgestellten silbernen PKW und rasten ohne Licht davon. Neben dem entwendeten Geld aus dem Automaten entstand noch erheblicher Sachschaden durch den Aufbruch.

Wer Angaben zu den Tätern oder dem silberfarbenen Fahrzeug machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell