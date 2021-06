Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wäschetrockner vor der Haustür entwendet

Edenkoben (ots)

Am heutigen Samstag, den 12.06.2021, kam es zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Wäschetrockners in der August-Croissant-Straße in Edenkoben. Die 34-jährige Geschädigte stellte während ihres Umzuges ihren neuen Wäschetrockner der Marke "Siemens" vor der Haustür des Mehrfamilienhauses ab. Als sie ihren Wäschetrockner in die Wohnung tragen wollte, stellte sie den Diebstahl des Trockners fest. Täterhinweise liegen keine vor.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

