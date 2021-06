Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Maikammer (ots)

In den späten Abendstunden des 11.06.2021 befuhr ein 77 jähriger Fahrradfahrer einen Feldweg im Bereich der Südumgehung Maikammer. Beim Abbiegevorgang in einen weiteren Feldweg kam der Radfahrer aufgrund der verschmutzten Fahrbahn zu Fall. Hierbei stürzte er unglücklich auf ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch eine zufälligerweise vorbeikommende Krankenschwester, wurde er durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

