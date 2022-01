PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verwirrter Jugendlicher schlägt Passanten mit Holzstock +++ Rucksack aus Fahrzeug entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Verwirrter Jugendlicher schlägt Passanten mit Holzstock, Idstein, König-Adolf-Platz, Freitag, 21.01.2022, 16:25 Uhr,

(mh) Am Freitagnachmittag hat ein verwirrter Jugendlicher mehrere Passanten in Idstein mit einem Holzstock attackiert. Der 16-Jährige lief, mutmaßlich im Rahmen eines psychischen Ausnahmezustands, durch Idstein und schrie wahllos Personen an, denen er begegnete. Dabei schlug er mit einem Besenstiel nach diesen. Er verletzte so einen Achtjährigen mit einem Stockschlag auf den Kopf. Schließlich konnte er von Passanten am König-Adolf-Platz bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

2. Rucksack aus Fahrzeug entwendet,

Waldems, Steinfischbach, Postgasse, Sonntag, 23.01.2022, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr,

(mh) Am Sonntagnachmittag hat ein unbekannter Täter einen Rucksack aus dem Kofferraum eines PKW in der Postgasse in Waldems entwendet. Während die Türen des Fahrzeugs verschlossen waren, wurde der Kofferraum unabsichtlich nicht verschlossen. Dies nutzte ein Täter, um sich Zugang verschaffen und den Rucksack mit einem darin befindlichen Portmonee zu entnehmen. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell