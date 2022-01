PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann bei Verkehrsunfall leicht verletzt +++ Fahrzeug überschlägt sich bei Alleinunfall +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Niedernhausen, Austraße, Donnerstag, 20.01.2022, 15:00 Uhr,

(mh) Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Austraße in Niedernhausen zu einem Unfall mit Leichtverletztem gekommen. Der 57-jährige Mann war mit seinem Peugeot 206 auf der Fritz-Gontermann-Straße in Richtung Austraße unterwegs, als an der Kreuzung zur Bahnhofstraße eine wartepflichtige 71-Jährige mit ihrem Opel Corsa vorfuhr und mit ihm kollidierte. Der 57-Jährige wurde dabei leicht am Knie verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6.000EUR.

2. Fahrzeug überschlägt sich bei Alleinunfall, Idstein, Landesstraße 3277 zwischen Wörsdorf und Wallrabenstein, Donnerstag, 20.01.2022, 21:00 Uhr,

(mh) Am Donnerstagabend hat sich auf der L3277 zwischen Wörsdorf und Wallrabenstein ein Fahrzeug bei einem Alleinunfall überschlagen. Die 21-jährige Fahrerin war mit ihrem Daimler C180 aufgrund der Witterungsbedingungen ins Schleudern gekommen. Sie kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich dann mit dem Fahrzeug. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt und konnte aussteigen, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Montag: Bundesstraße 42, Gem. Eltville

Dienstag: Bundesstraße 417, Gem. Hünstetten Mittwoch: Bundesstraße 260, Gem. Bad Schwalbach Donnerstag: Bundesstraße 54, Gem. Bad Schwalbach Freitag: Bundesstraße 42, Gem. Oestrich Winkel

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell