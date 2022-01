PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall in Taunusstein +++ Unbekannter platziert "Rauchtopf" in Turnhalle +++ Autofahrer verliert Kontrolle in Kurve

1. Verkehrsunfall in Taunusstein,

Taunusstein, Orlen, Am Orlener Stock, Dienstag, 18.01.2022, 15:45 Uhr,

(mh) Am Dienstagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich "Am Orlener Stock" zur Neuhofer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 23-jähriger Mann war mit seinem VW Touran auf der Straße "Am Orlener Stock" unterwegs und bog in die vorfahrtsberechtige Neuhofer Straße ein. Dort kollidierte er mit einem dort fahrenden Mazda. Es wurde niemand verletzt, der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR.

2. Unbekannter platziert "Rauchtopf" in Turnhalle, Rüdesheim, Eibingen, An der Turnhalle, Dienstag, 18.01.2022, 19:30 Uhr,

(mh) Am Dienstagabend hat ein unbekannter Täter im Vorraum einer Turnhalle in Eibingen einen Rauchtopf gezündet. Zu diesem Zeitpunkt fanden keine Veranstaltungen in der Halle statt, der Vorraum zur Turnhalle war unverschlossen. Dies nutzte ein Täter, um einen Rauchtopf dort abzulegen, zu zünden und unerkannt zu fliehen. Durch Zeugen wurde die Pyrotechnik dann festgestellt und hinausbefördert. Es entstand durch den Rauch ein geschätzter Sachschaden von 600EUR.

Hinweisgeber oder Hinweisgeberinnen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Autofahrer verliert Kontrolle in Kurve, Idstein, Landesstraße 3026 zwischen Idstein und B275 Richtung Waldems, Dienstag, 18.01.2022, 21:50 Uhr,

(mh) Am Dienstagabend verlor ein Autofahrer in einer Kurve der L3026 die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einem Baum auf einer Verkehrsinsel. Der 35-jährige Fahrer kam nach eigenen Angaben mit seinem Fiat Punto von der Fahrbahn ab und verlor dann die Kontrolle. Den Zusammenstoß mit dem Baum konnte er nicht mehr vermeiden. Er wurde nicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 3.500EUR.

