Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/W., Verkehrsunfall auf Globus Parkplatz- Berufskraftfahrer mit über zwei Promille Atemalkohol

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.02.2021 gegen 9:50 Uhr wurden die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neustadt/W. zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Globus Einkaufsmarkts gerufen. Was sich anfangs als einfacher Verkehrsunfall darstellte, da der Fahrer eines LKWs beim Abbiegen eine Einkaufswagenparkbox leicht beschädigt hatte, wurde schnell zu einem schwerwiegenden Sachverhalt, als bei dem 60-jährigen Fahrzeugführer des LKWs aus dem Kreis Limburg/Lahn deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte. Der Atemalkoholtest ergab daraufhin eine Alkoholisierung von nahezu drei Promille! Der Berufskraftfahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und an die zuständige Strafverfolgungsbehörde übersandt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

