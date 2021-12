Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Verletzte nach Wildunfall

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 29.12.2021, waren zwei Verletzte nach einem Wildunfall auf der L 139 zwischen Degerfelden und Eichsel zu beklagen. Kurz nach 21:00 Uhr hatte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn gequert. Ein 55 Jahre alter Renault-Fahrer kollidierte mit einem Wildschein. Dadurch lösten die Airbags aus und der Pkw kam zum Stillstand. Eine folgende 53-jährige Ford-Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr in den Renault. Die Ford-Fahrerin erlitt einen Schock und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Im Renault verletzte sich die 59 Jahre alte Beifahrerin leicht. Auch sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Versorgung gebracht. Das erfasste Wildschwein wurde getötet. An beiden Pkws entstanden Totalschäden. Der Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 17000 Euro.

