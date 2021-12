Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Vollstreckungshaftbefehl - Gesuchter versteckt sich in Dachgepäckbox

Freiburg (ots)

Ein Mann hat sich am Mittwochmorgen, 29.12.2021, in einer Gemeinde im Markgräflerland in einer Dachgepäckbox vor der Polizei versteckt. Gegen 08:00 Uhr hatten Polizeibeamte die Wohnanschrift des 72 Jahre alten Mannes aufgesucht. Gegen ihn bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe. Die Ehefrau öffnete, der Gesuchte konnte zunächst nicht entdeckt werden. Bei der folgenden genaueren Durchsuchung des Anwesens stießen die Beamten auf dem Dachboden auf eine Dachgepäckbox. Die Box war mit allerhand "Gerümpel" drapiert. Davon unbeeindruckt öffneten die Beamten die Box. Und siehe da, der Gesuchte lag darin, mit Kopfkissen und Thermodecke ausgestattet. Augenscheinlich hatte er sich im Wissen um den Vollstreckungshaftbefehl auf die polizeiliche Suche vorbereitet, denn auch die ausstehende Geldstrafe in Höhe von mehreren tausend Euro konnte er in bar begleichen. Im Rahmen der angeordneten Durchsuchung wurden noch drei Marihuana-Pflanzen in einem Aufzuchtzelt beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell