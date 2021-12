Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Gewässerverunreinigung durch Bitumengemisch

Freiburg (ots)

Am Dienstag und Mittwoch, 28./29.12.2021, kam es im Fluss Wiese in Schönau zu einer Gewässerverunreinigung durch ein Bitumengemisch. Der Feuerwehr Schönau wurden am Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, Ölschlieren auf dem Fluss Wiese in Schönau gemeldet. Bereits am Vortag waren Ölschlieren festgestellt und ein altes Fass mit Bitumengemisch aus dem Fluss geborgen worden. Am Mittwoch wurde ein identisches Fass an einem Treibgutrechen aufgefunden. Bei der Absuche mit Unterstützung der Polizei wurde im näheren Bereich am Uferrand ein weiteres, diesmal aufgerissenes, Fass gefunden. Durch dieses trat Bitumengemisch in den Fluss ein. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um mindestens 20 Jahre alte Fässer, die nicht sachgemäß gelagert waren und in der Folge durch Umwelteinflüsse ihren Weg Richtung Fluss fanden. Der Fachbereich Gewerbe / Umwelt ermittelt. Die Umweltbehörde war vor Ort.

