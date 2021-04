Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gabelstapler umgestürzt - Mann wird bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es bei einem Betrieb in Harpen zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Aus noch unklarer Ursache stürzte ein Gabelstapler um und verletzte dabei den Fahrer.

Um 8.10 Uhr ging die Meldung über den Notruf 112 in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Da zunächst unklar war, ob der Mann noch unter dem Gabelstapler eingeklemmt war, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften der Innenstadtwache sowie die Hauptfeuerwache in Werne zum Einsatzort am Harpener Hellweg alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Verletzte glücklicherweise nicht eingeklemmt, sodass der ebenfalls alarmierte Notarzt sofort mit der Versorgung des Mannes beginnen konnte. Anschließen wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden noch größere Mengen ausgelaufener Betriebsmittel abgestraft, anschließend wurde die Einsatzstelle zur Ursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell