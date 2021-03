Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Bochum Langendreer (ots)

In der Nacht von Freitag auf heute meldete eine Anruferin um 23:02 Uhr über die 112 eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Langendreer. Zusätzlich sollte sich laut Anruferin auch noch der Anwohner in der betroffenen Wohnung befinden. Alle weiteren Anwohner sollten jedoch bereits das Haus verlassen haben. Es wurden von allen drei Feuer- und Rettungswachen Einsatzkräfte alarmiert sowie die Löscheinheit Langendreer der Freiwilligen Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren bestätigte sich die gemeldete Lage. Sofort wurde ein Angriffstrupp unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr zur Menschenrettung vorgeschickt. Der Bewohner der Brandwohnung hatte sich im Nachhinein jedoch selbstständig ins Freie retten können. Nach medizinischer Erstversorgung vom anwesenden Notarzt wurde dieser schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der eingesetzte Angriffstrupp ging direkt zur Brandbekämpfung weiter vor. Schnell konnte das Feuer lokalisiert und gelöscht werden. Es brannten Essensreste und Plastikteile auf dem Herd. Auch die Katze des Bewohners konnte aus der Brandwohnung gerettet werden. Anschließend wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um den Brandrauch aus dem Gebäude ins Freie zu drücken. Alle anderen Bewohner konnten nach ca. zwei Stunden Einsatzdauer ihre Wohnungen wieder betreten. Die Brandwohnung selbst ist erst mal unbewohnbar und wurde stromlos gestellt. Insgesamt waren über 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Einsatzstelle wurde der Kriminalpolizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell