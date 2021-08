Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Katalysator entwendet

Lippstadt (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Dienstagmittag, wurde an der Hansastraße ein Katalysator gestohlen. Unbekannte Diebe waren über den Zaun einer Werkstatt gestiegen. In der Umfriedung entwendeten sie den Kat unter einem der dort abgestellten Fahrzeuge. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell