Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Katalysator entwendet

Soest (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde am Lendringser Weg ein Katalysator entwendet. Die Täter schnitten den Kat unter dem am Straßenrand geparkten Opel mit einem unbekannten Schneidewerkzeug ab und entwendeten diesen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

